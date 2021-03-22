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عناوين الصحف ليوم الأثنين 22 آذار 2021

22
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 الأخبار : نوال السعداوي: ساموراي النسوية العربية

الحريري أمام فرصة الحل أو المواجهة

عون: لا مساومة على الثلث والدا خلية

أميركا تهدد بوقف المفاوضات وأسئلة حول التوقيت: انقسام سياسي حول مرسوم «تصحيح» الحدود البحرية

 

 


الديار : مـنصة مصرف لـبـنـان تُبصر الـــنـــور هــذا الأسبوع... وشرطـــان لنجاحها
تشـكـيل الحكومة إذا ما حصل اليوم سيُؤدّي الى انفراج... وهذه هي الآلـية
ما هو سعر الــــدولار الذي قد نشهده في الأسابيع والشهور المُقبلة ؟

 

 



نداء الوطن : ماكرون يبحث والبابا وضع لبنان: "إستخدام الطائفية لأهداف سياسية"
"مـوقعة" بعبدا اليوم: بكركي "لقلب الطاولة" على الإنقلابيين

 

 

 


اللواء : الحريري إلى اللقاء 18: هل تخلت بعبدا وحلفاؤها عن المبادرة الفرنسية؟
رؤساء الحكومات يتهمون عون بالتعدي على النص الدستوري.. وتوجه خطير للإتحاد الأوروبي اليوم

 

 

 


النهار : أي"اختراق" اليوم وسط الأفخاخ الانقلابية؟

 

 

 


الجمهورية : حكومة إختصاصيين أم تكنوسياسيين؟

 

 

 


the daily star: Little hope for Aoun, Hariri to break Cabinet deadlock

 

 

 

l'orient le jour : Test d’intentions aujourd’hui à Baabda
Walid Joumblatt appelle depuis le palais présidentiel à un compromis autour de la future équipe ministérielle.

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