أسرار الصحف ليوم الأثنين 22 آذار 2021

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اللواء : أسرار

همس

تطرّق بيان رؤساء الحكومات السابقين إلى إنتقاد نقاط وردت في خطاب نصرالله الأخير دون أن يُسميه، تجنباً للخوض في سجالات ذات طابع شخصي!



غمز

تباينت مواقف المحيطين بمسؤول كبير من مضمون بيان أدلى به الأسبوع الماضي وكان محور سجال في الأوساط السياسية، لخروجه عن بعض الأعراف الدستورية!



لغز

يتعرض مسؤول غير مدني لإنتقادات محرجة من مسؤولين وحزبيين كانوا حتى الأمس القريب من ال



نداء الوطن : خفايا

أكد خبراء ماليون أنّ المنصة التي تتيح للمصارف القيام بأعمال الصيرفة على أساس سعر السوق، تُشرّع الهيركات على الودائع بالدولار بنسبة 67%.

ابتدعت لجنة تدابير كورونا لدى رئاسة مجلس الوزراء مفهوماً جديداً، تحت مسمى "مناوبة" موظفي القطاع العام، التي تفضي الى حضور جميع المناوبين مع احتساب نسبة حضورهم على أساس الموظفين الملحوظين بالملاك حيث نسبة الشغور مرتفعة.

تردد أنّ عاملين في وزارة الاقتصاد يبلغون مؤسسات تجارية وسوبرماركات مسبقاً، بمواعيد الزيارات التفقدية التي تقوم بها فرق حماية المستهلك.