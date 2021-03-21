الجيش: ثلاثة خروق بحرية معادية وقنابل مضيئة قبالة رأس الناقورة

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أصدرت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي:



"بتاريخ 21 / 3 / 2021 اعتبارا من الساعة 2.10 ولغاية الساعة 10.53، تم تسجيل خرقين بحريين معاديين للمياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة أقصاها 388 مترا، حيث أقدم بعض العناصر على إلقاء /4/ قنابل مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة.



تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان."



كما أصدرت قيادة الجيش - مديرية التوجيه بيانا آخر جاء فيه:



"بتاريخ 20 / 3 / 2021 الساعة 2.23 خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة حوالى 125 مترا ولمدة /3/ دقائق، حيث ألقى عناصره قنبلتين مضيئتين فوق البقعة البحرية المذكورة.



تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان."