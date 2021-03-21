أرباح شركة "أرامكو" السعودية تتراجع الى أدنى مستوى على الإطلاق!

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أعلنت شركة "أرامكو" النفطية السعودية، اليوم الأحد 21 آذار، عن نتائجها المالية لعام 2020، والتي أظهرت تراجع صافي أرباحها إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق بعد تحقيق 49 مليار دولار، مقارنة بصافي ربح قدره 88 مليار دولار في العام السابق، بنسبة تراجع نحو 40 بالمئة.

وبحسب بيان للشركة نشرته على موقعها الإلكتروني فقد "حققت أرامكو السعودية صافي دخل بلغ 184 مليار ريال سعودي (49 مليار دولار أميركي) في عام 2020".

واعتبر البيان أن "هذا الرقم يعتبر أحد أعلى الأرباح لأي شركة مُدرجة على مستوى العالم"، مضيفا أن "الشركة برهنت على مرونتها المالية القوية في أصعب فترة شهدها قطاع الطاقة".

وأرجعت انخفاض الأرباح بشكل عام إلى "تأثرت خلالها إيرادات القطاع بانخفاض شديد في أسعار النفط الخام وتراجع مبيعاته، وتدني هوامش الربح في أعمال التكرير والكيميائيات".