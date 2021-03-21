لجنة المرأة في التيار تختتم معرض المونة والأشغال اليدوية بمناسبة عيد الام (بعدسة الزميل جورج فغالي)

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اختتمت اليوم اللجنة المركزية لشؤون المرأة في التيار الوطني الحر معرض المونة والأشغال اليدوية الذي أقامته بمناسبة عيد الأم تحت شعار انتاجي استقلاليتي. حضر الاختتام العديد من مسؤولي ومسؤولات التيار حيث شاركت أيضًا منسقة قضاء بيروت الأولى رولا حداد غرة التي أبدت إعجابها بنشاطات اللجنة المركزية لشؤون المرأة بشكل عام وبالمعرض بشكل خاص.

كما شكرت منسقة اللجنة المركزية لشؤون المرأة المحامية جومانا سليلاتي الجميع على حضورهم / ن كما شكرت السيدات المشاركات في المعرض وعاهدتهن بالقيام بالمزيد من النشاطات التي تدعم المرأة في التيار وتدعم استقلاليتها.

وتم في الختام قطع قالب حلوى احتفالا بالمناسبة.