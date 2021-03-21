البستاني: زيارة جنبلاط إلى بعبدا تفتح آفاقا جديدة وإيجابية قد تساعد في تشكيل حكومة

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اعتبر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب الدكتور فريد البستاني، الذي حمل لرئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون له لزيارة بعبدا، في حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، أن "تواصل عون مع القوى السياسية هو دليل عافية، فالمقاطعة لا توصل الى مكان"، وقال: "دعوات رئيس الجمهورية متكررة للتواصل والتشاور معه، ولو أن كل القوى السياسية وكل الزعماء يتواصلون مع رئيس البلاد لما وصلت الأمور الى ما هي عليه اليوم".

ورأى أن "زيارة جنبلاط إلى بعبدا ترسخ العيش المشترك في الجبل وتفتح آفاقا جديدة وإيجابية قد تساعد على تشكيل الحكومة، وهو قد عبر عن رأيه بصراحة في هذا الموضوع بدعوته الرئيسين عون والحريري الى الاتفاق على صيغة 18 وزيرا أو أي صيغة أخرى يتفقان عليها من خلال حوار للبحث عن تركيبة حكومية قد تريح البلد من التشنج القائم"، لافتا إلى "عدم تمسك الجانب الفرنسي بصيغة محددة، ومعنى ذلك أن هناك تفهما خارجيا للوضع في لبنان، وهو ما أشار اليه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وإلا نكون ذاهبين إلى الانتحار". وختم البستاني: "نأمل أن يقتنع الجميع بالتسوية".