living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

البستاني: زيارة جنبلاط إلى بعبدا تفتح آفاقا جديدة وإيجابية قد تساعد في تشكيل حكومة

21
MARCH
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اعتبر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب الدكتور فريد البستاني، الذي حمل لرئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون له لزيارة بعبدا، في حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، أن "تواصل عون مع القوى السياسية هو دليل عافية، فالمقاطعة لا توصل الى مكان"، وقال: "دعوات رئيس الجمهورية متكررة للتواصل والتشاور معه، ولو أن كل القوى السياسية وكل الزعماء يتواصلون مع رئيس البلاد لما وصلت الأمور الى ما هي عليه اليوم".

ورأى أن "زيارة جنبلاط إلى بعبدا ترسخ العيش المشترك في الجبل وتفتح آفاقا جديدة وإيجابية قد تساعد على تشكيل الحكومة، وهو قد عبر عن رأيه بصراحة في هذا الموضوع بدعوته الرئيسين عون والحريري الى الاتفاق على صيغة 18 وزيرا أو أي صيغة أخرى يتفقان عليها من خلال حوار للبحث عن تركيبة حكومية قد تريح البلد من التشنج القائم"، لافتا إلى "عدم تمسك الجانب الفرنسي بصيغة محددة، ومعنى ذلك أن هناك تفهما خارجيا للوضع في لبنان، وهو ما أشار اليه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وإلا نكون ذاهبين إلى الانتحار". وختم البستاني: "نأمل أن يقتنع الجميع بالتسوية".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout