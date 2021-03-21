بترا خوري: معظم اللقاحات تحمي من السلالات الجديدة

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نصحت مستشارة رئيس مجلس الوزراء للشؤون الصحية الدكتورة بترا خوري بتلقي اللقاح المتوفر أو المتاح، مؤكدةً أن الانتظار قد يكلّف الناس حياتها.

وأوضحت خوري في حديث للـLBCI أن معظم اللقاحات الموجودة تحمي 100% من الموت ومن الوصول الى مرحلة خطيرة من المرض.

وإذ أشارت الى أن التحدي الأكبر هو استقدام اللقاح، عزت سبب البطء بالتلقيح الى عدم القدرة على تأمين Stock من اللقاحات، آملة أن تصل دفعات جديدة من اللقاح الى لبنان.

وتحدثت خوري عن سلالات كورونا الجديدة، مطمئنة الى أن معظم اللقاحات تغطي أو تحمي منها. وحذّرت قائلة: كلما تأخرنا بالوصول الى نسبة مناعة مرتفعة كلما ظهرت سلالات جديدة.