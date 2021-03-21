منخفض جوي بإنتظارنا...

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يؤثر طقس مستقر على لبنان حاليا مع ارتفاع تدريجي بالحرارة لتصبح حارة نسبياً، يليه منخفض جوي يؤثر على لبنان بدءا من الغد بطقس حار نسبياً كمقدمة للمنخفض مع رياح شرقية مغبرة وقوية جدا (الثلاثاء ٧٠-١٠٠كم/س) وتتدفق من فوق منطقة الخليج العربي نحو منطقتنا وذلك بسبب الفروقات الكبيرة بقيم الضغط بين تلك المنطقة (١٠٢٠ hpa) وتركيا وشرق المتوسط (٩٩٨ hpa) وتترافق مع أمطار رعدية موحلة خصوصاً الثلاثاء ليتحول الطقس الى بارد وعاصف بدءا من يوم الاربعاء حيث الثلوج تتدنى تحت ١٥٠٠م يوم الخميس وقد تستمر لغاية يوم الجمعة...

في التفاصيل:

الأحد :

١- الحرارة ساحلاً بين ١٧ و ٢٥ درجة، بقاعا بين ١٠ و ٢٤ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٣ و ٢٣ درجة

٢- الجو مشمس ويتحول الى مغبر

٣- الرياح شمالية غربية ضعيفة ١٥-٢٥مم/س

٤- الرطوبة السطحية منخفضة ساحلا ٦٠٪

٥- الضغط الجوي ينخفض ١٠١٠ hpa

٦- الرؤية جيدة تصبح متوسطة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ١٩ درجة

الإثنين : غير مستقر مع اجواء حارة نسبيا (خاصة جنوب البلاد) ومغبرة مع رياح شرقية قوية بعض هباتها بين ٤٠ و ٨٠/س خاصة في الداخل واحتمال زخات مطرية رعدية محلية وموحلة فيما الحرارة ترتفع ومتوقعة ساحلا بين ١٧ و ٢٩ درجة على ال ١٠٠٠م بين ١٣ و ٢٣ درجة وبقاعاً بين ١٢ و ٢٥ درجة.

يوم الثلاثاء: غير مستقر مع اجواء حارة نسبياً (خاصة جنوب البلاد) ومغبرة مع رياح شرقية قوية جدا بعض هباتها بين ٦٠و ٩٥كم/س وتتساقط أمطار رعدية محلية وموحلة لا سيما في الداخل مع تساقط زخات من البرد فيما الحرارة المتوقعة ساحلا بين ١٧ و ٢٨ درجة على ال ١٠٠٠م بين ١١ و ٢٤ درجة وبقاعاً بين ١٠ و ٢٥ درجة.

يوم الأربعاء: تبدأ الجبهة الباردة بالتأثير على المنطقة والطقس المتوقع غير مستقر وعاصف مع تدنٍ حاد بدرجات الحرارة. كما تتساقط امطار رعدية غزيرة وتترافق مع زخات من البرد فيما تتساقط الثلوج حسب آخر المعطيات على ١،٦٠٠ متر نهارا وعلى ١،٤٠٠ متر ليلاً، وتكون الرياح جنوبية غربية قوية بعض هباتها بين ٥٠ و ٧٥مم/س خاصة وسط وشمالاً البلاد.

يومي الخميس والجمعة: طقس غير مستقر بارد مع تدني اضافي بدرجات الحرارة. وتتساقط امطار رعدية فيما تتساقط الثلوج حسب آخر المعطيات على ١،٢٠٠ الى ١،٣٠٠ متر يوم الخميس وبعض مناطق البقاع وعلى ١،١٠٠ متر صباح يوم الجمعة وبعض مناطق البقاع. أما الرياح فجنوبية غربية قوية بعض هباتها بين ٥٠ و ٧٠كم/س خصوصاً وسط وشمالاً البلاد.