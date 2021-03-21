عناوين الصحف ليوم الأحد 21 آذار 2021

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النهار : نداء جنبلاط من بعبدا لا يلجم التصعيد



الديار : عون والحريري على المحك: لقاء الخميس حسم الداخلية والتسمية وغدا امتحان الثلث المعطل وعدد الحكومة

جنبلاط في بعبدا: التسوية ضرورية على الـ ١٨ أو غيرها ولا احد يلغي احدا

فرنسا تتجه الى زيادة الضغوط لكنها لا تنوي فرض عقوبات على طريقة ادارة ترامب

الأنباء الكوييتة : الرئيس المكلف والخيار الصعب.. القبول بـ«المطلوب» رئاسياً.. وإلا تفعيل حكومة دياب

رؤساء الحكومة السابقون يستبقون «الإثنين الحاسم» بدعم الحريري

الشرق الأوسط : جنبلاط بعد لقائه عون: التسوية ضرورية وعدد الوزراء ليس مهماً

الوطن السورية : يوقّع اليوم اتفاقية لإعفاء جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة من تأشيرة الدخول بين البلدين … المقداد يبحث مع نظيره العماني العلاقات الثنائية وأهم قضايا ومتغيرات المنطقة والعالم