محاولة ضبط سعر الدولار

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الديار : على صعيد الوضع المالي والنقدي تترقب الاوساط الالية التي ينتظر ان يباشر بها مصرف لبنان الاسبوع المقبل لتخفيض سعر الدولار ومحاولة ضبط السوق وتشديد الرقابة وحصرها من خلال المنصة التي سينشئها المصرف والتعاون مع المصارف في هذا الصدد.

وقالت مصادر مطلعة ان حاكم المصرف المركزي رياض سلامة سيرأس غدا اجتماع المجلس المركزي لهذه الغاية لا سيما على ضوء نتائج الاجتماعات التي عقدها في الايام القليلة الماضية مع وزير المال ثم مع مستشار رئيس الجمهورية المالي.

واضافت المصادر ان الالية التي ستعتمد سترتكز على وقف الفلتان في السوق ومحاولة ضبط سعر الدولار عبر منصة مصرف لبنان وتعزيز الرقابة المشددة على كل الجهات المعنية بالسوق بحيث يتوقع ان تؤدي هذه الالية الى تخفيض سعر الدولار الى ما يقارب التسعة الاف ليـــرة، مع ان هذا الرقم قابل الزيادة قليلا او النقصان قليلا.

وبقي الدولار امس في خط تراجعي في السوق السوداء بعد تسجيل هبوط سعره منذ الخميس الماضي حيث وصل قبل ذلك الى الـ ١٥ الف ليرة. وتفاوتت الارقام امس حيث تراوح سعر الدولار بين ما يقل قليلا وما يزيد قليلا عن الاحد عشر الف ليرة.