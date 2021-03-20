"قوى الأمن" توضح سبب التأخر بنقل جثّة رجل توفي على طريق كورنيش المزرعة

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أعلنت قوى الأمن الداخلي عبر "تويتر"، انّ "بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبراً مفاده انه صباح اليوم تمّ العثور على جثة رجل على الطريق العام في كورنيش المزرعة - تقاطع البربير، وان قوى الأمن تأخرت بنقلها الى المستشفى لعدم استحصالها على إذن من النيابة العامة بالسرعة المناسبة".

وأضافت: "بعد المتابعة تبيّن انه حوالي الساعة 6،30 عند تبلغ فصيلة طريق الجديدة بالحادثة، بدأت بالتحقيق وأجرت فوراً مراجعة القضاء المختص، وأخذت إشارة لنقل الجثة، إلا أنه بالرغم من الاتصالات الحثيثة والمتكررة بعدد من المستشفيات لم يتم تأمين مكان شاغر لها بحجة عدم توفّره، مما دفع العناصر الى الاتصال بالمعنيين في وزارة الصحة الذين تمكنوا بعد مراجعات عدّة من تأمين مكان للجثة في برّاد مستشفى بعبدا الحكومي، حيث جرى نقلها حوالى الساعة 12،00. والتحقيق جارٍ".