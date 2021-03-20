اللجنة المركزية لشؤون المرأة: " انتاجي استقلاليتي " (بعدسة الزميل جورج فغالي)

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تحت شعار انتاجي استقلاليتي، وبمناسبة عيد الأم، افتتحت اللجنة المركزية لشؤون المرأة في التيار الوطني الحر معرض للمونة والاعمال اليدوية من انتاج أمهات التيار وذلك في المقر العام سنتر ميرنا الشالوحي، حيث شارك عدد وفير من أعضاء وعضوات التيار.



حضر الاحتفال نائبة رئيس التيار للشؤون السياسية مي خريش ونائبة الرئيس للشؤون الادارية مارتين نجم كتيلي.



رحبت منسقة اللجنة المركزية المحامية جومانا سليلاتي بالجميع وعايدت أمهات التيار في عيدهن.



يستمر المعرض لغاية نهار الأحد ٢١ آذار ٢٠٢١ لغاية الساعة السادسة مساءُ.