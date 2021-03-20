living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد مرور شهرين... شعبة المعلومات تكشف تفاصيل جريمة حيّ السلّم

20
MARCH
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
صــــدر عـــــن المـــــديريـة العـامــــة لقــــــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبـــــة العلاقــــــات العامـــــــــــــة
 
البـــــلاغ التــــالـي:
 
بتاريخ 6-1-2021، أُحضر الى احدى المستشفيات في الحدت المواطن (م. م.، مواليد عام 1995) مصابا بطلق ناري في صدره، بحيث أجريت له الإسعافات الأولية، لكنه ما لبث أن فارق الحياة متأثراً بالإصابة.
 
على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي اجراءاتها، وقد تبين أن جريمة القتل حصلت في محلة حي السلم نتيجة إشكال على خلفية مخدرات بين الضحية وشخص آخر مجهول الهوية على متن دراجة آلية، بحيث أقدم الأخير على إطلاق النار باتجاه المغدور فاصابه في صدره، وفر الى جهة مجهولة.
 
 
 
من خلال تكثيف الجهود الاستعلامية، توصلت هذه الشعبة الى تحديد المنزل الذي يختبىء فيه المشتبه به بتنفيذ جريمة القتل فضلاً عن هويته، ويدعى:
 
ع. س. (مواليد عام 1997، مصري) ملقب بـ "اللقلق".
بتاريخ 9-3-2021 وفي محلة حمدون / المنية، داهمت قوة من شعبة المعلومات المنزل واوقفت القاتل.
 
أجري المقتضى القانوني بحقه، وسلم الى القطعة المعنية، بناء على اشارة القضاء.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout