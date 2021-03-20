أسرار الصحف ليوم السبت 20 آذار 2021

A + A -

اللواء

همس

تتباين المعلومات، في ما خص خطط دولة كبرى في بلد مجاور، وصلة ذلك، بمحادثات وفد حزبي نيابي فيها.

غمز

جرى نقاش لم يحسم الخلافات بين قوى في 8 آذار، ذات فعالية وقوى يسارية حليفة إزاء تنظيم الاحتجاجات وحدوده.

لغز

فوجئ قطب سياسي بتحوّل في موقف حزب بارز، وتساءل عن تأثيرات ذلك على المسار العام في البلد؟

الجمهورية

قال ديبلوماسي يمثل دولة شديدة الاهتمام بلبنان إنه من الخطأ وضع مسؤولية التعثر الحكومي على الخارج فحسب لان الداخل يتحمل المسؤولية الكبرى.

تتخوف جهات سياسية من خلق وضع أمني ضاغط وشغب في الشوارع لفرض حكومة سياسية بالكامل.

ستنعقد الاسبوع المقبل إجتماعات نقدية مكثفة ستفتح كباشا كبيراً داخل سوق الصرف بناء على مقاربة جديدة سيتم إعتمادها.