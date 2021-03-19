بالتفاصيل: شروط إعادة فتح المطاعم!

أعلنت وزارة السياحة في بيان، عن "شروط إعادة فتح المؤسسات المطعمية للمرحلة الأولى المقبلة، وذلك بناء على القرار الصادر عن اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث، وهي:
في الباحات الداخلية:
- تأمين التهوئة المستمرة في المؤسسة من خلال نظام التهوئة مع فتح الباب الرئيس للمؤسسة وكل الواجهات المتوفرة مفتوحة
- القدرة الاستيعابية 50%
- ترك مسافة مترين بين الطاولات
- إذا كانت مساحة صالة المؤسسة صغيرة، يجب ترك مسافة متر ونصف بين الطاولات مع وضع فاصل plexy بين الطاولات
- تفتح المؤسسات حتى الساعة السابعة (7) مساءً
- إجراء فحوص pcr دورية لكل الموظفين والعاملين الذين يحتكون مع الرواد في المؤسسة
- تأمين الحجز المسبق للروّاد في كل المؤسسات، يُمنع الـwalk-in والإكتظاظ على مدخل المؤسسة وخارجها
- يسمح بالجلوس لـ 6 أشخاص كحد أقصى على الطاولة نفسها
- إقفال المؤسسة بالشمع الأحمر عند أي مخالفة.
في الباحات الخارجية:
- القدرة الاستيعابية 75%
- ترك مسافة مترين بين الطاولات
- يسمح بالجلوس لـ 6 أشخاص كحد أقصى على الطاولة نفسها
- إقفال المؤسسة بالشمع الأحمر عند أي مخالفة".