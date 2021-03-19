بالتفاصيل: شروط إعادة فتح المطاعم!

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أعلنت وزارة السياحة في بيان، عن "شروط إعادة فتح المؤسسات المطعمية للمرحلة الأولى المقبلة، وذلك بناء على القرار الصادر عن اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث، وهي:



في الباحات الداخلية:

- تأمين التهوئة المستمرة في المؤسسة من خلال نظام التهوئة مع فتح الباب الرئيس للمؤسسة وكل الواجهات المتوفرة مفتوحة

- القدرة الاستيعابية 50%

- ترك مسافة مترين بين الطاولات

- إذا كانت مساحة صالة المؤسسة صغيرة، يجب ترك مسافة متر ونصف بين الطاولات مع وضع فاصل plexy بين الطاولات

- تفتح المؤسسات حتى الساعة السابعة (7) مساءً

- إجراء فحوص pcr دورية لكل الموظفين والعاملين الذين يحتكون مع الرواد في المؤسسة

- تأمين الحجز المسبق للروّاد في كل المؤسسات، يُمنع الـwalk-in والإكتظاظ على مدخل المؤسسة وخارجها

- يسمح بالجلوس لـ 6 أشخاص كحد أقصى على الطاولة نفسها

- إقفال المؤسسة بالشمع الأحمر عند أي مخالفة.



في الباحات الخارجية:

- القدرة الاستيعابية 75%

- ترك مسافة مترين بين الطاولات

- يسمح بالجلوس لـ 6 أشخاص كحد أقصى على الطاولة نفسها

- إقفال المؤسسة بالشمع الأحمر عند أي مخالفة".