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دياب وقع 3 قوانين تتعلق باتفاقيات مع البنك الدولي والصندوق العربي

19
MARCH
2021
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وقع رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب القانون المعدل المتعلق بإبرام اتفاقية القرض المقدم من البنك الدولي للانشاء والتعمير بقيمة 30 مليون دولار لدعم الابتكار في مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، لجهة إعادة توزيع قيمة القرض المذكور بحيث يقتطع 5,5 مليون دولار أميركي تخصص لدعم قدرة الشركات على الاستجابة لأزمة فيروس كورونا على أن يعود هذا المبلغ لهدفه الأصلي إذا لم يستعمل خلال سنة للهدف المرجو منه.


كما وقع القانون رقم 180 تاريخ 12/6/2020 المتعلق بالإجازة للحكومة إجراء التعديل على الملحق من الاتفاقية المجاز إبرامها مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لتعديل سقف القروض الإسكانية ليصبح:


450 مليون ليرة لذوي الدخل المحدود بدلا من 300 مليون ليرة
600 مليون ليرة لذوي الدخل المتوسط بدلا من 450 مليون ليرة.


ووقع دياب قانون الموافقة على إبرام اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 29/1/2021 بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارىء لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كوفيد - 19 والأزمة الاقتصادية في لبنان بقيمة 246 مليون دولار أميركي.

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