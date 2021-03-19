بالتفاصيل .. المرحلة الرابعة لفتح البلد

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يدخل لبنان الاثنين في المرحلة الرابعة لفتح البلد.



ويبقى تدبير حظر الخروج والتجول معمولا به اعتبارا من الساعة الثامنة مساءً ولغاية الخامسة صباحا.



يستثنى من أحكام البند أعلاه العاملين في القطاعات المسموح لها بالعمل 24 ساعة.



يُمدد توقيت العمل لجميع القطاعات التجارية ومحال البيع بالتجزئة المحدد في التعاميم السابقة لغاية السابعة مساءً.



يبقى حظر إقامة التجمعات للمناسبات الاجتماعية والدينية قائما (أعراس، تعازي...).



تُرفع نسبة عدد الموظفين في المصارف والمصانع لتصبح 100 بالمئة من عديد الموظفين والعمال.



تبقى الحانات والملاهي الليلية مُقفلة حتى إشعار آخر.