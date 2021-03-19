عشريني برصيده 11 عملية سرقة يقع في مكمن محكم

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:



بعد ان حصلت في الآونة الأخيرة عدّة عمليات سرقة في عددٍ من بلدات البقاع الغربي، كثّفت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي إجراءاتها الاستعلامية، ونتيجة الإستقصاءات والتحريّات التي قامت بها، توصّلت إلى كشف هوية الفاعل، ويُدعی:



- ط. ج. (مواليد عام 1995، لبناني)



بتاريخ 13-3-2021، ومن خلال المتابعة الدقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من تحديد مكان تواجده في بلدة الرفيد وعملت على توقيفه.



بالتحقيق معه، اعترف بتنفيذه أكثر من 11 عملية سرقة في عددٍ من قرى البقاع الغربي، طالت منازل، ومعدّات زراعية، وأدوات كهربائية، وبطاريات سيارات، ومضخّات مياه، وغيرها...



أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.