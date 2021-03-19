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المديرية العامة للنفط تضع كميات استهلاك مادتي البنزين والمازوت بتصرف الرأي العام

19
MARCH
2021
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صدر عن المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه البيان التالي:

 

يهم المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه، وحرصا على مبدأ الشفافية، ان تضع بتصرف الرأي العام المعلومات الصحيحة المتعلقة بكميات استهلاك مادتي البنزين والمازوت في شهر كانون الأول 2020 وبين فترة التعبئة العامة أي شهري كانون الثاني وشباط 2021،
فان الكميات المباعة من مادتي البنزين والديزل اويل، بلغت كالآتي:

 

* تسليمات بنزين 95 أوكتان:
-في شهر كانون اول 2020 تم توزيع 143 الف طن متري بينما في كانون الثاني ٢٠٢١ بلغت المبيعات 98 الف طن متري أي بإنخفاض حوالي 31.4% من الاستهلاك،
-في شهر شباط ٢٠٢1 تم توزيع 115 الف طن متري أي بانخفاض حوالي 19.6% عن شهر كانون اول 2020.

 

* تسليمات الديزل اويل:
-في شهر كانون اول 2020 تم توزيع 275 الف طن متري بينما في كانون الثاني ٢٠٢١ بلغت المبيعات 235 الف طن متري أي بإنخفاض حوالي 14.5% من الاستهلاك،
– في شهر شباط ٢٠٢1 بلغت المبيعات 188 الف طن متري أي انخفاض حوالي 31.6% عن شهر كانون اول 2020.

 

تؤكد المديرية العامة للنفط إلتزامها بنهج ولغة الارقام التي تستند الى وقائع؛ مع التأكيد على مبدأ حق الوصول الى المعلومات، ومع سعي المديرية العامة الدائم لوضع المعلومات الصحيحة بتصرف الرأي العام.

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