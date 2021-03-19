بيان لحركة أمل حول الإشكال

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أوضحت "حركة أمل" في بيان، أن "لا علاقة للحركة او لأي من عناصرها، لا من قريب او بعيد بمحتوى الفيديو المتداول عبر شبكات التواصل الأجتماعي من اطلاق للنار على الطريق الدولي عند مفترق بلدة البيسارية، وان جل ما حصل بالامس هو اشكال فردي بين بعض من كان يقفل الطريق وأحد العابرين بسيارته من ابناء بلدة الصرفند، ولا خلفيات سياسية او حزبية لكل ما حصل، وان بيان المديرية العامة لقوى الامن الداخلي امس أوضح حقيقة ما حصل"، داعية الجميع الى "التنبه من الاخبار المشبوهة والاشاعات المغرضة التي تهدف الى زرع الفتنة والشقاق بين ابناء المنطقة الواحدة وبين اللبنانيين".