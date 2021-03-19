الرئيس عون: لضرورة التشدد للجم المضاربات وتنظيف القطاع المصرفي

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مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: اجتماع بين حاكم مصرف لبنان ومستشار الرئيس عون للشؤون المالية للتداول في الاجراءات التي اتخذها الحاكم لوضع حد للارتفاع غير المبرر لسعر الصرف

حاكم مصرف لبنان اعلم الرئيس عون ان المصرف المركزي قرر اطلاق العمل بالمنصة العائدة له ليتم تسجيل كل العمليات وتصبح هي المرجع الاساسي للسعر الحقيقي للسوق

صدر عن مكتب الاعلام لرئاسة الجمهورية البيان الآتي:

" بناء على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وعلى اثر الاجتماع المالي والامني والقضائي الذي عقد في قصر بعبدا يوم الاثنين 8 آذار الجاري، عقد اليوم اجتماع بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية شربل قرداحي للاطلاع على الاجراءات التي اتخذها الحاكم لوضع حد للارتفاع غير المبرر لسعر الصرف وللمضاربة المشبوهة على سعر الليرة اللبنانية.

اعلم الحاكم رئيس الجمهورية ان المصرف المركزي قرر اطلاق العمل بالمنصة الالكترونية العائدة له بحيث يتم تسجيل كل العمليات وتصبح هي المرجع الاساسي للسعر الحقيقي للسوق.

ويتضمن قرار مصرف لبنان ايضًا السماح للمصارف ابتداء من الاسبوع المقبل، بالتداول في العملات مثل الصرّافين الشرعيين وتسجيل العمليات بالسعر الحقيقي على المنصة، على أن تتابع لجنة الرقابة على المصارف حسن سير العمل. وسوف يتدخل مصرف لبنان لامتصاص السيولة كلما دعت الحاجة حتى يتم ضبط سعر الصرف وفقاً للآليات المعروفة.

ابلغ رئيس الجمهورية حاكم مصرف لبنان ضرورة التشدد للجم المضاربات وتنظيف القطاع المصرفي والتصميم على استعادة الثقة حتى يعود لبنان قاعدة مصرفية في المنطقة".