اجتماع وزاري بشأن "إحتكار مادة الإسمنت"

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عقد اجتماع في السراي الحكومي، تناول وضع شركات الترابة، برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب وحضور الوزراء: وزيرة الدفاع زينة عكر، وزير الإقتصاد والتجارة راوول نعمة، ووزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي ووزير الصناعة عماد حب الله، ورئيس لجنة الرقابة التشاركية إلياس عساف.

وخلص إلى قرارات لتأمين مادة الإسمنت للسوق، ومحاربة الإحتكار وغلاء الأسعار:

-إصدار وزير الداخلية قرارًا بمهلة شهر تسمح للمصانع بتصنيع الإسمنت ضمن شروط اللجنة، ولاستكمال آلية الرقابة.

-بحث وزيري الإقتصاد والصناعة بالأسعار مع المعنيين، والعودة إلى اللجنة التشاركية ثم فتح المصانع بشكل دائم.