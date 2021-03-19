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"نتائج اللقاء بين الرئيس عون والحريري كانت إيجابية ".. البستاني: مشكلة الدعم اننا ذهبنا لدعم السلع بينما المطلوب هو دعم المواطن

19
MARCH
2021
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أشار النائب فريد البستاني الى أن" نتائج اللقاء بين الرئيس المكلف وفخامة الرئيس كانت إيجابية وموضوع الثلث المعطل هو مطروح بالإعلام فقط والرئيس يريد التمثيل العادل لكل المكونات السياسية والطائفية".


وفي حديثه للـ " NBN " اعتبر ان" مشكلة الدعم اننا ذهبنا لدعم السلع بينما المطلوب هو دعم المواطن وترشيد الدعم يجب أن يتم تدريجيا ولكن بعد إعطاء البطاقة التمويلية وهذا هو موقفي وموقف تكتل لبنان القوي الذي أنتمي إليه".


ولفت البستاني الى ان"نحن نعمل كي يتمثل الجميع في الحكومة والرئيس عون يريد التمثيل العادل للمسيحيين ليس من منطلق طائفي بل من منطلق أن تحوز الحكومة على الثقة عندما تمثل أمام المجلس النيابي" معتبرا أن "بعد الإتفاق بين الرئيس المكلف والرئيس عون ولكي يستكمل التفاهم أرى أنه لا بد من لقاء الحريري مع الوزير باسيل وأنا من هنا ادعو الرئيس الحريري والوزير باسيل لعقد لقاء يرسم خلاله التفاهم على المرحلة المقبلة".


وأكد البستاني "لا أحد يريد الاستحصال على الثلث المعطل وأنا أقول لو ذهبنا إلى الدولة المدنية لكنا وفرنا على أنفسنا كل هذه المشاكل".


وأضاف ان "يجب ان تشمل التسوية بين باسيل والحريري أطرافا أخرى بحيث لا تكون التسوية ثنائية بل شاملة يجب إعادة الثقة لا سيما بين الرئيس عون والرئيس المكلف" مشيرا الى ان "يجب وضع المواضيع السياسية جانبا ونذهب إلى المعالجة الاقتصادية فالدعم السياسي لأي حكومة ضرورة حتى لو كانت حكومة تكنوقراط هنالك مشاريع قوانين إصلاحية ستضعها الحكومة ويجب أن تتأمن الأكثرية لتمريرها في المجلس"

 

 

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