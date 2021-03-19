اعلان حال طوارىء صحية في هذه القرية

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أعلنت بلدية حارة صيدا وخلية الأزمة فيها حال الطوارى الصحية بعد تسجيل 1230 إصابة بكورونا و12 وفاة و100 حالة ايجابية تتم متابعتها.





وعمدت البلدية بالتعاون مع بعض الهيئات الصحية والكشفية، الى تعقيم منازل المصابين ومداخلها وتقديم الارشادات الصحية والوقائية، وتأمين الاوكسجين لهم مع نشرات توعية على الوباء، بالاضافة الى نقل المرضى الذين تستدعي حالتهم الصحية ذلك الى المستشفيات.

وأمنت جمعية "التنمية للانسان والبيئة - DPNA" 873 حصة من المعقمات للمصابين بكورونا الى بيوتهم، من ضمن المشروع القائم بين الجمعية ومنظمة UNICEF التي ترعى مشروع الحصص التعقيمية.

وزار وفد من البلدية برئاسة نائب الرئيس حسن محمد صالح وكل من الاعضاء زهير زيدان ومحمد كامل الزين وأحمد الجبيلي، مقر الجمعية في صيدا والتقوا رئيسها فضل الله حسونة، ومدير مشروع كورونا فيها المشرف على حصص التعقيم سليمان فواز، وقدم لهما درعين تكريميتين عربون شكر من بلدية حارة صيدا وعبرهما الى متطوعي الجمعية.