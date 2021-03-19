أبيض: خبر سار عن اللقاح كان ينتظر بفارغ الصبر

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كتب مدير مستشفى رفيق الحريري فراس الأبيض في سلسلة تغريدات على حسابه عبر "تويتر":

أن "قرار الدول الأوروبية باستئناف استخدام لقاح استرازينيكا بعد أن وجدت الهيئات الناظمة أنه آمن هو خبر سار، كما ان لقاحي سبوتنيك وسينوفارم سيصلان قريباً الى لبنان، سيعطي هذا دفعة نحن بأمس الحاجة إليها لحملة نشر اللقاح البطيئة حاليًا".

وقال: "البارحة، سجل لبنان 73 حالة وفاة بسبب كورونا، وهي أعلى حصيلة يومية مسجلة في الأسابيع الماضية، كما تجاوز معدل الفحوصات المحلية الموجبة 30٪. يلقي الاقتصاد المتعثر بظلاله على المستشفيات وعامليها الذين يهاجرون بأعداد كبيرة. لذلك، كان الخبر السار عن اللقاح ينتظر بفارغ الصبر".

وأضاف, "سيتعين تلقيح المزيد، وبسرعة، قبل الوصول الى الانخفاض المطلوب في أعداد كورونا, ستكون المستشفيات مزدحمة في الأسابيع المقبلة، لكن لنأمل ان قدرتها الاستيعابية ستكون كافية, وينصح الناس بأخذ حذرهم خاصة في المناسبات القادمة، فالصحة هي اهم ما نملك".