عناوين الصحف ليوم الجمعة 19 آذار 2021

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الأخبار

إنذارات السيّد

نحاس، حديد، ألومنيوم... للبيع! «وطن الخردة»

‫إسرائيل تشكو حزب الله في الإليزيه: السلاح الدقيق فتّاك... ومتملّص

ماكرون يهدّد بالعقوبات: انتهت فترة السماح | عون ــ الحريري: لقاء تهدئة بلا غلّة حكوميّة

‫قوات صنعاء تحسم المعركة شرق صرواح: نحو البوّابة الغربية لمدينة مأرب

البناء

لقاء بعبدا: تأجيل إعلان الفشل…وكوة صغيرة للأمل…وباسيل يرحّب بـ «الخطاب الإصلاحيّ»

نصرالله لخريطة طريق:لحكومة نفضّلها سياسية تفعيل حكومة دياب حلّ دستوريّ للتأليف

العرض الإيرانيّ قائم الحاكم مسؤول لن نتفرّج على فشل الدولة أمام الجوع وقطع الطرق

الديار

لقاء تخفيض التوتر في بعبدا لا يفكك «الغام» الحكومة وباريس تلوّح بالعقوبات

نصرالله ينصح الحريري ويتوعد باجراءات: هناك من يدفع البلاد لحرب اهلية

« رسائل» تصعيد اسرائيلية عبر ماكرون: تهديد بقصف «الصواريخ الدقيقة»!

الجمهورية

ضغوط داخلية وخارجية تستعجل التأليف

..بإنتظار الإثنين؟

لقاء الإثنين بنية التأليف.. وماكرون يلوح بـالتغيير

اللواء

حزب الله يحبط أجواء التفاؤل: دعم عون وانقلاب على المبادرة الفرنسية!

ماكرون لنهج جديد ينقذ لبنان.. ووزير إيراني يعتبر الإحتجاجات معادية لبلاده والمقاومة