أسرار الصحف ليوم الجمعة 19 آذار 2021

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البناء

خفايا

اكتفى مرجع مسؤول بالتعليق على اجتماع بعبدا بالقول بعد الاطلاع على ما دار فيه، حسناً فعل الرئيسان بتأجيل إعلان الفشل. فالبلاد لا تتحمّل هذا الإعلان وعسى تلهمهما الأيام الفاصلة ما يتيح عدم إعلان الفشل يوم الاثنين على أمل أن يأتي يوم قريب يعلن فيه النجاح بدلاً من الفشل.

كواليس

قال مسؤول مالي سابق إذا كان تراجع سعر الدولار ناجم عن إجراءات اتخذتها جهات مسؤولة أو كان ناتجاً عن إيحاءات ترتبط بلقاء الرئيسين حول الملف الحكومي. فهذا يعني مع كلام الرئيس سعد الحريري عن ارتباط السعر بالسياسة أن الجهات التي خفضت كانت مسؤولة عن الارتفاع.

اللواء

همس

نقل موظف كبير غير سياسي رسالة غير سلبية من دولة معنية بمسار تأليف الحكومة في لبنان.

غمز

أعرب وزير سابق، متابع، عن اعتقاده بأنه إذا ما لم تحسم بعض النقاط العالقة، كعدد الوزراء، وتدوير الحقائب، فإن ما يجري سلسلة من حلقات الوقت الضائع!

لغز

طرح مرجع نيابي سلسلة أسئلة على وزير خدماتي، في معرض البحث عن نظام جديد للتسليف المالي المرهق!

الجمهورية

نقل عن شخصية سياسية قولها إن أحد زوارها لجأ خلال إطلالة إعلامية الى تحوير الكلام الذي سمعه منها.

يتردد على مسامع كثيرين أن الخبز سيباع من دون أكياس لأن ثمن الكيس يكلف البائع 500 ليرة.

خبر إيجابي جرى تداوله إعلامياً تبين أنه لم يغير شيئاً بعد لكن أصحاب العلاقة لم ينزعجوا منه على سبيل تفاءلوا بالخير.