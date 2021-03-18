جميل السيد: هل أفرغ رياض سلامة ما في جعبته في باريس؟

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غرد النائب جميل السيد عبر حسابه الخاص على تويتر قائلاً:

"الرئيس الفرنسي ماكرون قال اليوم: "نحتاج الى تغيير النهج والأسلوب في الأسابيع المقبلة في لبنان"... هل وصلته نصيحتنا لهم التي أطلقناها منذ شهريْن؟! ربّما، وسنرى إن شاء الله..."

وأضاف "وهل حاول رياض سلامة حماية نفسه وأفرغ جعبته ومعلوماته في فرنسا عندما زارها الأسبوع الماضي؟! وهل كشفَ شركاءه الزعماء والسياسيين وكبار القضاة والضباط ورجال الدين والأعمال والإعلام وغيرهم الذين أفسدوا وأفلسوا البلد أو إغتنوا من ودائع الناس في مصرف لبنان؟! سنرى..."