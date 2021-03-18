مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" تصل لبنان الأسبوع المقبل!

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أعلن رئيس مجلس الأعمال اللبناني الروسي، جاك الصراف، أن الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد تصل لبنان الأسبوع المقبل، وذلك بمبادرة من القطاع الخاص.

بيروت - سبوتنيك. وقال الصراف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، إن "الدفعة الأولى من لقاح (سبوتنيك V) ستصل إلى لبنان الأسبوع المقبل"، ذلك في إطار تنفيذ عقد أبرمته شركة (فارما ترايد) التابعة لمجموعة (ماليا) التي يرأس مجلس إدارتها مع الجانب الروسي، وتشمل مليون جرعة.

وأشار الصراف إلى أن اللقاح سيكون متوافرا في المستشفيات "بسعر الكلفة" أي 38 دولارا للجرعتين، ويمكن أن يضاف إليه سعر الحقنة، إلا في حال تم تأمينها من قبل وزارة الصحة اللبنانية.

الجدير بالذكر أن اللجنة العلمية الفنية التي شكلها وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن، للبحث في تسجيل لقاحات مقدمة من القطاع الخاص سبق أن سمحت في الخامس من فبراير/شباط الماضي بإصدار إذن الاستخدام الطارئ للقاح "سبوتنيك V".

يذكر أن وزير الصحة اللبناني، أعلن، أمس الأربعاء، عن "تريث وزارة الصحة قبل اتخاذ القرار في شأن شراء لقاح"أسترازينيكا"، وانتظارها لما ستحسمه المرجعيات العالمية الصحية".

وأكد حسن أن "الوزارة لا تأخذ أي إجراء متسرع يعرّض صحة المواطن للخطر، خصوصا أنها تستورد اللقاح عبر منصة كوفاكس"، وفقا لما نقلته وكالة الإعلام اللبنانية.



sputnik