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الرئيس عون عرض مع رئيس الحكومة المكلف الملف الحكومي

18
MARCH
2021
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الرئيس الحريري: استمعت لملاحظات رئيس الجمهورية وسنجتمع الاثنين المقبل مجدداً
ونحن امام فرصة يجب استغلالها وهدف أي حكومة يجب ان يكون وقف الانهيار
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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، وعرض معه الملف الحكومي على ضوء الاتصالات والمشاورات التي جرت في الفترة الأخيرة.


وبعد اللقاء الذي استمر قرابة الساعة من الوقت، تحدث الرئيس الحريري الى الصحافيين فقال:
" تشرفت بلقاء فخامة الرئيس، وتحدثت معه حول تطلعاتي لحكومة مؤلفة من 18 وزيراً من الاختصاصيين والتي بات يعرفها الجميع، لإنقاذ البلد من الازمة الاقتصادية التي نعيشها، لان الهدف الأساسي لاي حكومة في نهاية المطاف هو وقف الانهيار الذي نواجهه اليوم. استمعت لملاحظات رئيس الجمهورية، واتفقنا على الاجتماع مجدداً يوم الاثنين المقبل للخروج بنتيجة واضحة للبنانيين حول الحكومة بإذن الله، وسيحمل اللقاء المقبل أجوبة أساسية حول كيفية وصولنا الى تشكيلة حكومية في اسرع وقت ممكن. وما اود قوله ايضاً ان الهدف من أي حكومة هو السير مع صندوق النقد الدولي IMF في عملية وقف الانهيار، لنعيد الثقة لدى المجتمع الدولي. فالليرة اللبنانية تتدهور كل يوم، وفعلياً من الناحية الاقتصادية، ليس هناك ما يبرر ان تنخفض قيمتها بهذا الحجم، انما ما يبرر ذلك هو غياب الأفق لدى الناس، لدى الاب الذي يرغب في إيصال أولاده الى المدرسة، وتقديم الطبابة لعائلته. لذلك، إن الهدف الأساسي للحكومة التي يجب ان تتشكل في اسرع وقت ممكن، هو وقف كل هذه الأمور، واعطاء الناس الأفق لوقف الانهيار الحاصل لليرة اللبنانية."


وأضاف: "قد يكون اللبنانيون عاينوا امس الاصطدام بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، وانا هنا اليوم لنحاول التخفيف من هذا الامر وتهدئة الأوضاع. سنكون امام اجتماع ثان الاثنين المقبل، وكما كنت صريحاً معكم، سأبقى كذلك واطلعكم على كل ما يحصل. اليوم نحن امام فرصة، علينا استغلالها والتفكير للخروج بأمر ما الاثنين المقبل".

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