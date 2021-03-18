بيان صادر عن وكيل السيد رالف فيصل: ندعو وسائل الإعلام لتوخي الدقة والحذر في نقل المعلومات

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يوضح وكيل السيد رالف فيصل بأن هذا الأخير كان خارج البلاد في اجتماعات عمل وأنه تم استدعاؤه من قبل السلطات القضائية المتمثلة بالنيابة العامة المالية وذلك لحضور جلسات إستجواب حول موضوع البواخر.

وأيماناً منه بأن ما يساق ضده هو بمثابة تجنٍّ وافتراء، حضر السيد رالف فيصل إلى لبنان للمثول أمام الجهات الرسمية.

إلا أنه تبين لنا أن جلسات الاستجواب ترافقت مع حملة إعلامية مقصودة وممنهجة من قبل بعض وسائل الإعلام، ناهيك عن أن الملاحقة تمت بالإستناد إلى تسجيلات مفبركة وممنتجة من أشخصاص مغرضين بقصد الإبتزاز.

ونؤكد بأن التحقيقات والمحاكمات لا يجب أن تتم عن طريق وسائل الإعلام، بل من خلال الإجراءات والأصول القضائية الطبيعية بشكل يضمن حقوق كافة الأطراف كما نص عليه القانون.

لذا ندعو وسائل الإعلام لتوخي الدقة والحذر في نقل المعلومات المرتبطة بالسيد رالف فيصل.

كما ونحتفظ بحقنا في إتخاذ جميع الإجراءت القانونية التي نراها مناسبة في هذا الصدد.