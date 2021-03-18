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بعد الأمطار ... هكذا سيكون الطقس

18
MARCH
2021
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً، غائماً جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة في المناطق الجنوبية خصوصاً واستقرارها على الساحل.

 

وجاء في النشرة الاتي:

- الحالة العامة: طقس مستقر على الحوض الشرقي اعتباراً من بعد ظهر اليوم الخميس ويستمر حتى نهاية الاسبوع.

- معدل درجات الحرارة لشهر آذار يتراوح بين 13 و22 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة أحياناً خصوصاً في المناطق الجنوبية خلال الفترة الصباحية كما تنشط الرياح، ويتحسن الطقس تدريجاً ابتداء من بعد الظهر.

الجمعة: غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة في المناطق الجنوبية خصوصاً واستقرارها على الساحل.

السبت: غائم جزئياً بسحب متوسطة مع بداية ارتفاع في درجات الحرارة مع رياح ناشطة جنوباً.

الأحد: قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية.

- الحرارة على الساحل من 11 الى 19 درجة، فوق الجبال من 4 الى 16، في الداخل من 5 الى 20 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 15 و45 كلم/س.

- الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا على المرتفعات.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و75%.

- حال البحر:مائج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.

- الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 5,45

- ساعة غروب الشمس: 17,48

 

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