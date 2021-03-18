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الأسد وعقيلته يتابعان أعمالهما خلال فترة الحجر

18
MARCH
2021
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الوطن السورية : أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية عودة المؤشرات المخبرية والشعاعية المرتبطة بالوضع الصحي للرئيس بشار الأسد وعقيلته السيدة أسماء الأسد بشكل تدريجي إلى قيمها الطبيعية، وأنهما في مرحلة التعافي من الإصابة بفيروس «كوفيد 19».

 

وقالت رئاسة الجمهورية في خبر نشرته على صفحتها على «فيسبوك» أمس: إنه «بعد مضي تسعة أيام على إصابة الرئيس الأسد والسيدة أسماء بفيروس «كوفيد 19» تعود المؤشرات المخبرية والشعاعية المرتبطة بالوضع الصحي لهما بشكل تدريجي إلى قيمها الطبيعية، وهي مطمئنة، حسب الفريق الطبي الوطني المشرف على علاجهما والذي يؤكد أنهما في مرحلة التعافي».

 

وأضافت الرئاسة في خبرها: إنه وكما سبق وأكدت رئاسة الجمهورية فإن الرئيس الأسد والسيدة أسماء الأسد، يتابعان أعمالهما خلال فترة قضائهما الحجر الصحي المنزلي، وسيعودان لممارسة عملهما بالشكل الطبيعي بعد انتهاء فترة الحجر، والتأكد من ظهور النتيجة السلبية لمسحة الـ«PCR».
وأعلنت رئاسة الجمهورية في الثامن من الشهر الجاري، عن إصابة الرئيس الأسد وعقيلته السيدة أسماء بفيروس كورونا وأنهما بصحة جيدة وحالتهما مستقرة.

الوطن السورية
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