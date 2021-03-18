عناوين الصحف ليوم الخميس 18 آذار 2021

الأخبار : «تنصيبة» القروض المدعومة: الأموال العامة في خدمـة «حزب المصرف»
مراسلات لتطيير التدقيق الجنائي: وزارة المالية تطلب تفويضاً جديداً!
«ظهور مفاجئ» لرياض سلامة: مستعد للتدخل لضبط سعر الصـرف!
الديار : بعبدا وبيت الوسط : تحديات متبادلة على صفيح المقارعة الدستورية الساخن
نداء الوطن : مسؤول فرنسي رفيع لـ"نداء الوطن": نفكّر بمعاقبة المعرقلين
عون يشعل "حرب إلغاء" التكليف والحريري يرد: "إجري على إجرك"
اللواء : لقاء «حافة الهاوية» اليوم: الإعتذار مقابل الإستقالة!
سلامة يعلن عن إجراءات للجم ارتفاع سعر الدولار.. وانفراج في المحروقات بعد إرتفاع الأسعار
البناء : بانتظار ما سيقوله السيّد نصرالله بعد حروب الإلغاء الرئاسيّة المبتادلة
عون للحريري: ألّف أو اعتذر... والحريري: وقّع أو تنحّى / اجتماع حاسم في بعبدا: آمال ضئيلة بانفراج ومخاوف كبيرة من الانفجار
النهار : عون يفجّر حرب الاقصاء والحريري يرد: إستقل
الجمهورية: المؤلفان يفترقان .. وتحضيرات لعقوبات
the daily star : Aoun tells Hariri to form govt quickly or quit
l'orient le jour : Hassane Diab, Premier ministre malgré lui