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أسرار الصحف ليوم الخميس 18 آذار 2021

18
MARCH
2021
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 البناء : خفايا وكواليس

خفايا

تنتظر جهات داخلية وخارجية ما سيقوله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه الليلة بعد مبادرة رئيس الجمهورية بدعوة الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الى بعبدا للتفاهم على التشكيل وإلا الاعتذار وردّ الرئيس المكلف، وما إذا كان لدى السيد نصرالله مبادرة تفتح أفقاً للخروج من الأزمة.

 

كواليس

توقعت مصادر أمميّة النجاح في التوصل لتقريب وجهات النظر بين التصور الأميركي لوقف النار في اليمن ورؤية أنصار الله. وقالت إن العقدة الخاصة بفتح مطار صنعاء تقترب من الحل وتبقى عقدة ميناء الحديدة بحاجة للمزيد من التشاور.

 

 

 

نداء الوطن : خفايا

في ظل الانشغال بارتفاع سعر الدولار تبين ان وتيرة توزيع اللقاحات من خارج المنصة الرسمية قد عادت الى وتيرة متصاعدة لبعض المحظيين والمتموّلين.

 

نقل مقربون من حاكم مصرف لبنان قوله إنّ "تدهور سعر الصرف واشتراط التجار التعامل بالدولار قد يحقق نتائج على مستوى السيولة بالعملات الأجنبية، كونه يتيح ضخ الدولارات الموجودة في المنازل".

 

 


اللواء : اسرار

همس
فوجئ رئيس وفد حزبي، خلال المحادثات في خارجية دولة كبرى «بمعلومات ما» لدى المكلف بالملف اللبناني، بدقة معلوماته، وقوة محاججاته..


غمز
صدرت «أوامر عليا» من جهات نافذة، وغير سياسية، بالحدّ من إرتفاع الدولار في السوق السوداء أمس!


لغز
بدأت مصارف كبرى، إقفال فروع لها في العاصمة على خلفية عدم الانتاجية، و«شدّ الأحزمة».

 

 

 

الجمهورية : أسرار

سرقة المواد المدعومة تتواصل..

لفتت مصادر مراقبة الى أن عملية سرقة أموال الدعم من خلال تهريب السلع والمواد الأساسية الى الخارج وحرمان المواطنين منها تتواصل فيما لا تتم محاسبة أحد ولا إسترداد حقوق الناس المسروقة.

 

نصيحة من دولة كبرى!

نصحت دولة عظمى بالإسراع في تأليف حكومة ولو عرجاء لمواجهة تداعيات الإنهيارات المتسارعة كالدومينو في لبنان.

 

أسباب الأزمة.. داخلية

أكد زعيم سياسي أن أسباب الأزمة القاتلة والمعطلة للبلد هي داخلية بنسبة تسعين في المئة.

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