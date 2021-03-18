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الديار : تترقب الاوساط السياسية كلمة وما سيقوله الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله اليوم في يوم الجريح ، حيث يتناول التطورات المحلية والاقليمية والدولية، ومنها الانهيار الحاصل والازمة الحكومية.

والجدير بالذكر ان وفد حزب الله الذي يزور موسكو برئاسة النائب محمد رعد كان اكد للمسؤولين الروس ان الحزب « لن يقصر في اداء واجبه لتسهيل الاجواء الملائمة لتشكيل الحكومة».

واشار في حديث له ان روسيا تبدي اهتماما جديا في الاسراع بتشكيل الحكومة وتسهيل مهمة الرئيس المكلف سعد الحريري.

وقالت المعلومات امس ان حزب الله الذي لم يوقف دعمه للاسراع في تاليف الحكومة في صدد بذل المزيد من الجهد بموزاة تحرك الرئيس بري لردم الهوة بين عون والحريري.



وتوقعت مصادر مطلعة ان يتحدث السيد نصرالله عن هذا الجهد في اطار التأكيد على اهمية وضرورة تجاوز الخلافات نحو الاسراع في تاليف الحكومة.