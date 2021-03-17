أبعاد سياسيّة كثيرة خلف زيارة ماكينزي إلى لبنان... هل كانت فقط من أجل افتتاح بئر؟

A + A -

زار قائد القيادة الوسطى في الجيش الأميركي الجنرال كينيث ماكينزي، والسفيرة الأميركيّة في بيروت دورثي شيا، بلدة "غزة" البقاعيّة مؤخراً، في زيارة قيل إنها "للإطلاع على مشروع حفر بئر ارتوازي يعمل على الطاقة الشمسيّة تموّله الوكالة الأميركيّة للتنميّة المحليّة".

ماكينزي لم يلتقِ خلال زيارته لبنان أيّ مسؤول سياسي، وبعث برسالة أساسيّة مفادها بأن واشنطن ملتزمة بدعم الجيش اللبناني. ما يطرح العديد من التساؤلات: هل يأتي ماكنزي فقط من أجل افتتاح بئر؟ لماذا تمّ تحويل المنطقة إلى منطقة عسكريّة خلال الزيارة؟ وهل لموقع البئر في البقاع علاقة بقرار الزيارة؟.

السؤال الأهم، لماذا لم يلتقِ ماكينزي أيّ مسؤولين سياسيين وحتى وزير الخارجيّة ناصيف حتي، هل يمكن اعتبار زيارته رسالة واضحة بالفصل بين الجيش والسلطة السياسية؟ وماذا يعني ذلك خصوصاً على ضوء ما يحصل في الشارع من توترات وقطع طرقات مع ضغط الأزمة الاقتصاديّة والماليّة الخانقة التي يعاني منها لبنان؟

يمكن اعتبار زيارة ماكينزي إلى لبنان، زيارةً تفقديّة، خاصة مع اصطحابه السفيرة الأميركيّة والقدوم بعراضة عسكريّة و6 مروحيّات وإيقاف السير على الطرقات.

ماكينزي قدم إلى لبنان بزيارة عمل ميدانيّة، بعد أن ضُمّت "إسرائيل" إلى صلاحياته، قبل وقت قليل من رحيل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو، حيث أصبح هو المسؤول عن الملف الإسرائيلي في منطقة الشرق الأوسط.

بلدة "غزة" البقاعيّة التي زارها ماكينزلي بذريعة البئر، هي قرية صغيرة، 65% من سكانها مهاجرون إلى فنزويلا والبرازيل وإفريقيا، تضمّ 30 ألف نازح سوريّ، هم عملياً بحاجة إلى مساعدة للعودة إلى بلدهم وأراضيهم.