هذا ما قررته وزارة الاتصالات بشأن تجديد قرار رفع سرعة الانترنت

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أصدر المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال المهندس طلال حواط البيان الاتي: "وافق مجلس الوزراء على طلب وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال المهندس طلال حواط إعفاء الخطوط الساخنة الخاصة بالكوفيد 19 من كلفة الاتصال للمواطنين، المقدم من جانب وزارة الصحة العامة، وبذلك تكون الارقام الرباعية 1214 و1787 المخصصة لوزارة الصحة على الشبكة الارضية الثابتة وعلى شبكتي الخلوي MIC1 وMIC2 معفية من كلفة الاتصال، وهي أرقام مخصصة للاجابة عن استفسارات المواطنين حول اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والمساعدة على الولوج الى منصة التسجيل وللابلاغ عن الاثار الجانبية للتلقيح في حال وجودها وللدعم النفسي، وذلك بغية تخفيف العبء المالي على المواطنين ومريض الكورونا ومخالطيه".

كذلك، أصدر المكتب الاعلامي بيانا جاء فيه: "وافق مجلس الوزراء على طلب وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال المهندس طلال حواط، تجديد قرار رفع سرعة وحجم استهلاك اشتراكات زبائن الانترنت التابعين لوزارة الاتصالات/اوجيرو على الشبكة المحلية، والتخفيض على السعات الدولية والمحلية الإضافية المطلوبة من شركات الانترنت وشركات نقل المعلومات. كما اعطى المجلس موافقته الاستثنائية المتعلقة بمضاعفة سرعة الانترنت، بشكل مؤقت وبصورة استثنائية، للاشتراكات ذات السرعة المحددة دون سقف الاستهلاك، ومضاعفة حجم الاستهلاك للاشتراكات ذات حجم استهلاك محدود وذلك ضمن الامكانات الفنية المتوفرة ومن دون اي تكاليف إضافية وذلك حتى لغاية 30 حزيران 2021، نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا، وافساحا في المجال امام المواطنين تسيير أعمالهم من مكان إقامتهم بسبب الاجراءات والتوصيات التي تحذر وتطلب من المواطنين التزام منازلهم والحد من التجول منعا لانتشار هذا الفيروس، وايضا افساحا في المجال امام التلاميذ والطلاب استكمال دراستهم عن بعد بواسطة الوسائل الالكترونية والإنترنت".