تفاصيل اشكال عائشة بكار!

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بتاريخ ١٧-٣-٢٠٢١ حوالي الساعة ٤:٠٠ عصراً اندلع اشتباك قرب جامع القصار في عائشة البكار بين المدعو سامر عمار (ينتمي لحركة امل ومحسوب على العميد ابو خشبة ) والمدعو عمر الجوش (ينتمي لتيار المستقبل)، ولا زال هناك ظهور مسلح في منطقة الاشكال.

يذكر ان خلفية الاشكال هي محاولة علي سامر عمار (ابن سامر) المرور على احدى نقاط قطع الطرقات في عائشة بكار وعند منعه تطور الأمر الى تحشيد بين الطرفين واندلاع اشتباك مسلح .

وقد ذكرت الأخبار الاولية عن اصابة المدعو سامر عمار برصاصة تحت قلبه ، اضافة الى اربع اصابات من تيار المستقبل احداها خطرة .