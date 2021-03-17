سفير روسيا استقبل حمدان وتم التباحث في الأوضاع الداخلية اللبنانية والإقليمية

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استقبل سعادة سفير دولة روسيا الاتحادية ألكسندر نيكولا يفيتش روداكوف العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون، رافقه الأخوة أعضاء الهيئة الدكتور يوسف الطبش والدكتور محمد السبليني، بحضور المستشار ديميتري ليبيديف في مقر السفارة في بيروت، وتم التباحث في الأوضاع الداخلية اللبنانية والإقليمية.

بعد اللقاء، أكد العميد مصطفى حمدان على أهمية الدور الروسي بدعم تشكيل الحكومة، لمنع تفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية وتداعياتها، ومساعي تقريب وجهات النظر بين كل الأطراف السياسية اللبنانية.

شكر حمدان سعادة السفير روداكوف وأركان السفارة على حرصهم فيما يتعلق بالواقع اللبناني، وعلاقتهم المميزة مع كافة الأطياف السياسية والاجتماعية والتربوية والوقوف مع الشعب اللبناني في الأزمة الحالية.

بدوره، أكد السفير الروسي نيكولا روداكوف على دعم روسيا المستمر للبنان في كافة الأصعد، مشدداً على وجوب الاستقرار والأمن، ومعالجة كافة القضايا المختلف عليها بالحوار والتواصل بين جميع الأفرقاء اللبنانيين.