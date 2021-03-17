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لا يُلحِق فيروس كورونا الضررَ بالرئتين وحسب (د. حنينا أبي نادر)

17
MARCH
2021
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يُلحق فيروس كورونا الضرر بالخلايا السنخيَّة من النّمط الثّاني  alveolar cells type II في الرئتين ، كما أنّه من المحتمل أن يتفاعل الجسم كلّه ، بدءًا من الدماغ وصولاً إلى أصابع القدمَين ، وذلك من خلال ظهور الالتهابات . 

 

ويؤدي الالتهاب إلى زيادة تجلّط الدمّ بينما تُحارب خلايا الدم البيضاء الفيروس (يتفاعل مع الصفائح الدموية وينشّط الالتهاب مع احتمال حدوث تعفّن الدم) . وحالة فرط الخثورية يتبعها الـ "دي دايمر" D-Dimer والـ " فبرينوجين " fibrinogen . كما يُحتمل الإصابة بنزيف في الدماغ إلاّ أنّه تظهر علامات السكتة الدماغية ischemic stroke المصحوبة بالهذيان والاعتلال الدماغي  Encephalopathy. أما التدخين ، ومرض السّكّري ، وعسر شحميات الدّمdyslipidemia  ، والسمنة المفرطة فجميها تعرّض للإنسان لخطر الإصابة بالفيروس .

 

علاوةً على ذلك ، يُضعِف فيروس كورونا عضلات القلب ويتسبّب بالصِمَّات  emboliأو احتشاء عضلة القلب myocardial infarction ، وقد يُعزى انخفاض ضغط الدّم إلى تمدّد الأوعية الدموية . كما يُمكن ملاحظة ارتفاع ضغط الدمّ قبل الإعتلال بشدة . ويُمكن لفيروس كورونا أن يُصيب المرء بالإسهال على غرار أنواع أخرى من إنفلونزا المعدة ، وأن يتسلّل إلى الجهاز العصبي .

 

بالإضافة إلى ذلك ، يُمكن للفيروس أن يُلحقَ الضرر بعملية الفرز التي تقوم بها الكِليَة وفي هذا الإطار ، يختلف التفاعل من شخصٍ للآخر بحسب مستقبلات ACE2 وذلك بسبب العوامل الوراثية كما أنّه قد يتسبّب بِتَبايُن في الأعراض من شخصٍ لآخر . 

 

وتجدر الإشارة إلى أنّ الرجل هو أكثر عُرضةً للموت من المرأة ، ولربّما يعود ذلك إلى عامل الحماية الذي يوفّره هرمون الاستروجين . أما لدى الأطفال ، فانتبهوا إلى الحمّى إذا استمرّت لمدة ثلاثة أسابيع بعد الإصابة بالعدوى من أجل استبعاد احتمال الإصابة بمتلازمة الالتهابات المتعددة . 

 

 للمزيد من المعلومات ، يُرجى التواصل مع دكتور حنينا أبي نادر على "لينكد إن" ، أو "فيسبوك" ، أو "إنستغرام" أو على الرقم التالي : 03/944331 .

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