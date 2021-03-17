المديرية العامة للنفط: الدعم ما زال مطبقاً وساري المفعول ولا ارتباط اطلاقاً بين ارتفاع سعر المحروقات

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صدر عن المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه البيان التالي:

بناء على ما ورد في بعض وسائل الاعلام حول التأخير في صدور جدول تركيب الاسعار ليوم الاربعاء وارتفاع سعر المشتقات النفطية،

يهم المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه ان توضح للرأي العام انها قامت بدراسة علمية وموضوعية ترتكز الى مؤشرين: الاول سعر النفط عالمياً ؛ والثاني يرتبط مباشرة بالارتفاع الحاد لسعر الدولار الأميركي ؛ حيث يلزم مصرف لبنان من خلال التعميم الصادر عنه تأمين ١٠% من القيمة الكلية للسعر النهائي بالدولار الأميركي بالسعر الحالي السائد في السوق. كما يهمنا التأكيد ان الدعم ما زال مطبقاً وساري المفعول ولا ارتباط اطلاقاً بين ارتفاع سعر المحروقات لهذا الأسبوع بموضوع الدعم، علماً ان أي قرارات اخرى تعود إلى المراجع المختصة. ولذلك من الطبيعي جدا وفق هذه المسارات المنوه عنها؛ ان تتأثر أسعار المشتقات النفطية تصاعديا لتصبح كالآتي:

ديزل أويل مركبات : 27,700 ل.ل

بنزين 95 أوكتان : 38,800 ل.ل

بنزين 98 أوكتان : 40,000 ل.ل