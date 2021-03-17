قيادة الجيش نعت الرائد نمر

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تنعي قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه الرائد جاد نمر الذي توفي بتاريخ 15 / 3 / 2021، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد: 18 / 7/ 1984- جل الديب - المتن.

- تطوّع في الجيش بتاريخ 10 / 10 / 2003، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1 / 8 / 2006، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة رائد اعتباراً من 1 / 7 / 2019.

- حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

- متأهل وله ولد.

نُقل الجثمان بتاريخ 17/3/2021 الساعة 10.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى بلدة حيداب – جزين، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 13.00 في كنيسة مار شربل الكائنة في البلدة المذكورة قرب دير قطين.

تُقبل التعازي على أرقام الهواتف التالية:

والده أنطوان: 187542/ 70

عمّه بيار: 409904 /70

خاله جورج أبو جوده: 817464 /71