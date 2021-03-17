منخفض جوي يصل مساء.. اليكم التفاصيل

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما مع انخفاض محدود في درجات الحرارة وتهطل امطار متفرقة و وثلوج متفرقة على ارتفاع 1400 متر وما فوق في الفترة الصباحية، و رياح ناشطة تشتد شمالا لتصل الى 50 كلم/س. يتحسن الطقس تدريجيا ابتداء من بعد الظهر و يتحول مساء الى غائم جزئيا مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: يتأثر لبنان بمنخفض جوي متمركز فوق اوروبا الشرقية ابتداء من مساء هذا اليوم، مما يؤدي الى طقس ماطر و عاصف، ينحسر تأثيره تدريجيا ابتداء من بعد ظهر غد الخميس.

- معدل درجات الحرارة لشهر أذار يتراوح بين 13 و22 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة في المناطق الساحلية ودون تعديل في المناطق الداخلية و الجبلية، يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم حيث تهطل الامطار مساء مترافقة مع رعد و برق ورياح ناشطة، تشتد شمالا لتقارب 65 كلم/س. تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر مع تدني الحرارة ليل الاربعاء/ صباح الخميس يتدنى مستوى تساقط الثلوج الى 1400 متر و ما فوق، كما يتشكل الضباب على المرتفعات.

الخميس: غائم مع انخفاض محدود في درجات الحرارة و تهطل امطار متفرقة و وثلوج متفرقة على ارتفاع 1400 متر وما فوق في الفترة الصباحية، و رياح ناشطة تشتد شمالا لتصل الى 50 كلم/س. يتحسن الطقس تدريجيا ابتداء من بعد الظهر و يتحول مساء الى غائم جزئيا مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة في المناطق الساحلية و ارتفاعها في المناطق الداخلية و الجبلية ، و رياح ناشط شمالا مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

السبت: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة مع ارتفاع في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الداخلية.

- الحرارة على الساحل من 13 الى 21 درجة، فوق الجبال من 5 الى 14 درجة، في الداخل من 5 الى 15 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 15و 45 كلم/س ، تشتد أحيانا لتقارب 55 كلم/س.

- الانقشاع: متوسط، يسوء على المرتفعات.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 85 %.

- حال البحر: منخفض الموج الى مائج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.

- الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 5,45.

- ساعة غروب الشمس: 17,48.