الى الاقفال العام مجددا؟

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حذّر مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي ‏الحكومي فراس أبيض من العودة الى الاقفال العام متحدثا يوم أمس عن أنه “بالاضافة الى الارقام ‏المرتفعة لاصابات كورونا هناك ارتفاع كبير في اعداد المرضى في العناية في المستشفيات، حيث تجاوز ‏الـ 950 حالة في العناية، وهذا الأمر مقلق”، معتبرا ان “إعادة فتح البلد وعدم التزام المواطنين زادا من ‏الاصابات”.‏

واستبعدت مصادر مطلعة اتخاذ لجنة “كورونا” قريبا قرارا بالعودة للاقفال العام، باعتبار انه قد وصلتها ‏معلومات من أكثر من جهة تؤكد توجه الاكثرية الساحقة من اللبنانيين للتمرد على اي قرار جديد من هذا ‏النوع. وقالت المصادر لـ “الديار”: “بات واضحا ان المعادلة اليوم هي تخيير اللبنانيين بين الموت ‏بكورونا والموت من الجوع وهم لا شك سيختارون الاولى مع تخطي سعر صرف الدولار الـ 15 الف ليرة ‏وتحذير البعض من وصوله الى 50 ألف ليرة”.‏