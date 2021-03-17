تأخير في إصدار جدول أسعار المحروقات لليوم.. والسبب؟

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أوضح ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا، أنّ "هناك تأخيراً في إصدار جدول أسعار المحروقات اليوم الأربعاء بسبب الإرتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار".

وفي حديثٍ "للوكالة الوطنية للإعلام"، قال أبو شقرا: "التشاور قائم حول حل يرضي المواطن الذي لم يعد يحتمل الغلاء الحاصل من جهة، وقطاع النفط الذي لم يعد يحتمل الخسائر بسبب إرتفاع سعر الدولار".

وأشار إلى أنّ "هناك إجتماعاً سيعقد في وزارة الطاقة عند العاشرة من قبل ظهر اليوم، للبحث في الموضوع مع الوزير في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر والمديرية العامة للنفط".