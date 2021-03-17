جنبلاط : لا نتمسك بحصريّة التمثيل الدرزي

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البناء : قالت مصادر في الاشتراكي لـ”البناء” ان “الحريري أبلغ جنبلاط أنه متمسك بصيغة الـ 18 وزيراً”، لفتت الى أن جنبلاط لم يغير موقفه من صيغة الـ18 وزيراً لكنه يقبل بما يتفق عليه عون والحريري ولا نتمسك بحصريّة التمثيل الدرزي”.

وأطلق جنبلاط سلسلة مواقف في حديث صحافيّ وقال: “لا بد من التلاقي بين عون والحريري وليكن هناك تسوية لأن التاريخ لن يرحمنا والسيد حسن قال فلنذهب إلى الشرق ولا مانع لديّ إذا كانت هناك مواد استهلاكية أرخص”. وتابع قائلاً: “لا يستطيع الحريري أن يذهب إلى مجلس النواب ويحجب فريق الثقة عنه، ولا يمكنه أن يحكم من دون ثقة، ونحن نريد اطمئناناً”.