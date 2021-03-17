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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 17 آذار 2021

17
MARCH
2021
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البناء : خفايا وكواليس

خفايا

قال مصدر نيابي إن ما جرى في سلفة الكهرباء سيتكرّر في مجالات الدعم الأخرى التي ستتضاءل نسبتها وحجم تغطيتها انطلاقاً من المحروقات وصولاً للسلع الغذائيّة والدواء، بحيث يتم تمويل مجزأ للائحة ضيقة يتم دعمها بنسبة لا تزيد عن الـ 50%.


كواليس

تقول مصادر أمنية إن القيادة العسكريّة الأميركيّة العليا تسعى لإنشاء منظومة إنذار واستطلاع مبكر على المتوسط توازن فعاليّة نشر منظومة الـ أس 400 الروسية في سورية وتركيا وتضمّ المنظومة الأميركيّة دول منتدى الغاز الذي ترعاه واشنطن (مصر وقبرص واليونان و»إسرائيل» ) وتسعى واشنطن لضمّ لبنان إليه.

 

 

نداء الوطن : خفايا

توقع مصدر متابع لملف تشكيل الحكومة الإفراج عن التشكيلة الحكومية بصورة مفاجئة.

 

يردد المعنيون أنّ الانتخابات الفرعية التي تمت الدعوة اليها في أيار المقبل تواجه صعوبات في تطبيق القانون الانتخابي في دائرة المتن، حيث يُخشى أن تؤدي المنافسة بين عدة لوائح يتضمن كل منها ثلاثة مرشحين، إلى عدم تحقيق أي منها الحاصل الانتخابي.

 

 


اللواء : أسرار

همس
سمع وفد حزبي من القيادة في دولة كبرى كلاماً قطع الشك باليقين، في ما خصّ دورها في ما بين مرجعين كبيرين.


غمز

تبيّن أن سعر طعم الاسترازنينكا زهيد جداً بالقياس إلى أسعار طعومات أخرى، وهذا ما أخّر المعنيين لعقد صفقة استيراده.


لغز
كشف محاورون لقطب وسطي، مدى انزعاجه مما يجري في البلد، واستعداده للذهاب بعيداً في التسوية.

 

 

 

الجمهورية : أسرار

سعر الدولار الحقيقي

تجزم أوساط واسعة الإطلاع أن سعر الدولار حالياً هو سعر سياسي وهو يستخدم في معركة الضغط المتبادل بين الأفرقاء أما سعره الحقيقي فهو خمسة آلاف ليرة لبنانية.

 

إعتماد لشركة بريطانية

حصل نقاش حاد بين مسؤول ووزير حول فتح إعتماد لشركة بريطانية تم تكليفها بنقل مواد خطرة من المرفأ.

 

سوريا الى الحضن العربي

لاحظت مصادر دبلوماسية أن السعي الروسي لإعادة سوريا الى الحضن العربي بتجاوب خليجي ووجه بتشدّد أوروبي ورفض أميركي.

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