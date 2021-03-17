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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 17 آذار 2021

17
MARCH
2021
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 الأخبار : سلامة: الأرض المحروقة

هل نحن أمام لعبة الضغوط القصوى؟

رئيس الجمهوريّة لن يسمح بتكرار تجربة فؤاد السنيورة مع إميل لحود: حملة الضغوط القصوى لإحراج عون

سعر الدولار يتسارع نحو 15 ألف ليرة | خطّة السلطة: تضخّم يأكل الأخضر واليابس

التدقيق الجنائي حبيس مراسلات لا تنتهي!

 

 

 

نداء الوطن : "العهد القوي" يُجهز على ذوي الدخل المحدود... وجعجع: "خلصونا من سما ربكن"
"فخامة الدولار" يحكم... وفدية مالية لتغذية "التيار"

 

 

 

الديار : لبنان في الفوضى العارمة: المحال والمحطات تقفل أبوابها والأفران والمستشفيات على الطريق
المخاوف من انفجار أمني تتعاظم...اجراءات أمنية مشددة لحماية المقار الرسمية والسياسيين
«اللجان» تمول الكهرباء من أموال المودعين...سعر الصرف يتجاوز الـ15 ألفا والحكومة تخطط لزيادة الأسعار تدريجيا

 

 

 

اللواء : الإنهيار الشامل: سباق بين الحكومة والفوضى!
ضغط روسي لتسريع التأليف.. ورؤساء الحكومات لدعم مبادرة الراعي دولياً

 

 

 


النهار : فتنة الدولار... لبنان بلا دولة

 

 

 


الجمهورية : لبنان الى المزيد من الإنهيار

 

 

 

البناء: حملة أميركيّة أوروبيّة على سورية في الذكرى العاشرة لحربهم… والاحتلال يترجمها غارات
حزب الله من موسكو: ضغوط تستهدف المقاومة... ولتسريع حكومة برئاسة الحريري / تضارب المعلومات الرسميّة حول الدعم... وسلفة مجزأة للكهرباء... والاستعصاء مستمر

 

 

 


the daily star : Security concerns rise amid economic meltdown

 

 

 

l'orient le jour : La livre perd la tête, l’économie panique

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