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جعجع : "خلصونا من سما ربكن" .. "أيامهم أصبحت معدودة"

17
MARCH
2021
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نداء الوطن : شدد عضو "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص بعد الجلسة على أنّ الرفض القواتي لإقرار سلفة الكهرباء ينطلق من رفض بقاء المجلس النيابي "هيئة ناظمة للفساد".

في حين كان تأكيد من رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على أن كتلته النيابية كما صوتت في اللجان المشتركة ضد السلفة "كذلك ستصوّت في الهيئة العامة"، وقال متوجّهاً إلى وزارة الطاقة: "بدنا نخلص من سما دين ربّكن بقى"، فمنذ 15 عاماً يتم تكرار نفس "الترجومة" في كل عام وهي أعطونا سلفة للكهرباء وستقوم وزارة الطاقة بالإصلاحات اللازمة".

 

وأضاف: "أكثر مؤسسة في الدولة اللبنانية في السنوات العشر الأخيرة فيها زبائنيّة هي مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة، وبالرغم من كل هذه الأمور يريدون اليوم منا أن ندفع ثمن هذه التصرفات (...) وهذه السلفة فقط كي تتمكن وزارة الطاقة من الاستمرار بما كانت تقوم به من زبائنيّة وفساد وقلّة إصلاح لسنة إضافيّة، فإذا لم تتمكنوا خلال 10 سنوات من القيام بما وعدتم به في كل مرّة فهل ستستطيعون القيام بذلك في هذه المرّة"، معتبراً أنّ كل ما يشهده البلد راهناً من مخاض عسير إنما هو "مؤشر إلى نهاية حقبة وبداية أخرى وإلى نهاية عهد وبداية آخر (...) والعجيب أنّ أركان السلطة اليوم لا يدركون أنه عندما تتدهور الأوضاع إلى هذا الحد فهذا إن دلّ على شيء فعلى أن أيامهم أصبحت معدودة".

نداء الوطن
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